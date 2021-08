Candidato da Iniciativa Liberal quer Coimbra a puxar por potencial da cidade

Numa sessão ao ar livre, no iParque, em Antanhol, que contou com a presença do líder do partido, João Cotrim Figueiredo, o candidato de 30 anos salientou que é "com surpresa" que vê um concelho "aquém das potencialidades de quem o habita", fator de "otimismo pelo enorme potencial para um desbloqueio económico e de qualidade de vida para todos".

"É tempo de devolver Coimbra à posição que lhe cabe de cidade referência, de líder regional, de cidade atrativa para o investimento externo, amiga do ambiente e, sobretudo, de cidade acolhedora para jovens", referiu o cabeça de lista da IL, diretor de marketing natural de Peso da Régua e residente em Coimbra há quatro anos, depois de uma passagem por Londres.

Com o slogan `Eu escolho Coimbra!`, Tiago Meireles Ribeiro imagina um concelho em que "construir habitação própria ou abrir um negócio não podem ser as maiores lutas de uma vida, mas sim momentos de felicidade e realização pessoal profundas".

A Câmara não pode ser um "obstáculo difícil de transpor, mas sim um parceiro facilitador dos nossos sonhos e de projetos de vida", frisou o liberal, considerando que, "numa era de acelerada digitalização, não há desculpas para não dar acesso a estimativas de custos, de licenciamento, e respostas rápidas, coerentes, numa governação local que transmita confiança e incentive ao investimento".

"Olhem em volta: o iParque, uma fachada vistosa, fruto de um investimento de milhões, acolhe apenas o vazio: não há empresas, não há investimento, não há criação de emprego", observou Tiago Meireles Ribeiro, questionando a lógica de ter "boas infraestruturas e pessoas fantásticas quando as barreiras burocráticas e falta de transparência bloqueiam o investimento".

Salientando que os "factos demonstram que a política de atração do investimento" que tem sido seguida "está errada", o cabeça de lista ao município de Coimbra quer contribuir para inverter essa tendência, mas advertiu que "isso não acontece de um dia para o outro e demora anos".

O candidato liberal promete uma Coimbra "em que a emigração para outras cidades nacionais ou internacionais não seja uma necessidade, mas apenas mais uma escolha".

Na sua intervenção, o líder nacional do IL, João Cotrim Figueiredo, disse que "talvez haja poucas cidades importantes em Portugal que precisem tanto de uma mudança, de uma lufada de ar fresco, mais do que Coimbra".

"É inacreditável o que se tem sentido e visto e se consegue analisar em Coimbra: a diferença entre o potencial e a realidade", realçou João Cotrim Figueiredo, aludindo a 45 anos de governação "socialista de várias cores"

Nas últimas eleições, o PS conquistou cinco mandatos, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM conseguiu três, o movimento Somos Coimbra alcançou dois e a CDU um.

Para além de Tiago Meireles Ribeiro, concorrem o atual presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (coligação Juntos Somos Coimbra), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN) e Inês Tafula (PDR/MPT).