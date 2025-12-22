País
Candidato do Chega à Azambuja suspeito de abusar de dois menores
Foi detido um professor de equitação suspeito de abusar sexualmente de dois menores. O homem de 22 anos foi detido em Alenquer.
As vítimas são dois rapazes de 11 e 14 anos. A revista Sábado avança que os abusos terão ocorrido no Centro Hípico Lebreiro, na Azambuja, onde dava aulas.
A mesma revista diz que o suspeito foi candidato pelo partido Chega à Assembleia Municipal de Azambuja nas eleições autárquicas de 2021 e de 2025.
A direção do Centro Hípico lembra que o suspeito já foi afastado.