Candidato do Chega à Azambuja suspeito de abusar de dois menores

De acordo com a Polícia Judiciária é suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável.



As vítimas são dois rapazes de 11 e 14 anos. A revista Sábado avança que os abusos terão ocorrido no Centro Hípico Lebreiro, na Azambuja, onde dava aulas.



A mesma revista diz que o suspeito foi candidato pelo partido Chega à Assembleia Municipal de Azambuja nas eleições autárquicas de 2021 e de 2025.



A direção do Centro Hípico lembra que o suspeito já foi afastado.