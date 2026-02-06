Capitania do Douro aumenta alerta de iminência de cheias para vermelho

"Alterámos o laranja para vermelho, o que significa que passámos para a probabilidade de estarmos na iminência da ocorrência de cheias. Significa que algumas zonas que ainda não tinham sido atingidas pela água começaram a ser atingidas com outro significado, e também permite a outros agentes tomarem determinadas medidas", explicou Pedro Cervaens.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 07:30, o comandante adjunto da Capitania do Douro disse que só é permitida a navegação em regime de exceção, ou seja, "caso seja necessário por questões de segurança".