Capturados últimos fugitivos de Vale de Judeus. Governo assinala trabalho da PJ

A operação da Polícia Judiciária contou com a colaboração das autoridades espanholas nesta operação. Haviam já sido capturados os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ferreira e o georgiano Shergili Farjiani.

Os cinco reclusos escaparam de Vale de Judeus a 7 de setembro de 2004.

depois de um persistente e ininterrupto trabalho de recolha e de troca de informação da Polícia Judiciária (PJ) com as autoridades espanholas”, anunciou na quinta-feira a polícia portuguesa de investigação criminal, em nota enviada às redações.





De acordo com a Judiciária,, dos quais se sublinham os crimes de associação criminosa, branqueamento, roubo a banco, detenção de arma proibida, falsificação/contrafação de documentos e furto qualificado”.



Lohrmann cumpria uma pena de prisão de 20 anos, com data da primeira reclusão a 16 de novembro de 2016.



Por seu turno, o britânico Mark Cameron Roscaleer está referenciado pela prática de criminalidade especialmente violenta, como roubo com arma de fogo e sequestro. Estava a cumprir pena de prisão de nove anos, com início a 10 de maio de 2019.

"Boa notícia para a justiça"





Em declarações à RTP, a ministra da Justiça descreveu a recaptura dos cinco fugitivos de Vale dos Judeus como “uma prova da confiança que os cidadãos devem ter nas polícias”.



“Como ministra da Justiça, nunca perdi a confiança na nossa Polícia Judiciária e nos frutos do esforço de cooperação internacional”, declarou Rita Júdice. “À equipa da PJ e ao seu Diretor renovo o meu reconhecimento pelo excelente trabalho na recaptura destes foragidos”, acrescentou.





Também o presidente da República assinalou o que considerou ser uma “boa notícia para a justiça portuguesa”. Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que a recaptura de todos os fugitivos acabou por ocorrer mais depressa do que o que muitos esperavam. “É bom que a justiça funcione assim”, rematou.



A fuga do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus levou à abertura de nove processos por parte do Ministério da Justiça ao ex-diretor, ao chefe da guarda e a sete guardas prisionais. Decisão decorrente das recomendações do relatório do Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.