Caravana de professores fecha protesto em Faro

Ao longo de uma semana, a iniciativa organizada por uma plataforma sindical de nove sindicatos de professores, chamou a atenção para os problemas da escola pública e da profissão docente que os sindicatos acusam o governo de recusar resolver.A reposição integral do tempo de serviço (seis anos, seis meses e 23 dias) é uma das principais reivindicações das organizações sindicais.A “caravana pela EN2”, como lhe chamam os docentes, incluiu ao longo do trajeto ações junto dos professores, encontros com alunos, encarregados de educação e a população em geral, e plenários. O último dia da caravana prevê paragens em Aljustrel, Castro Verde, Almodôvar e São Brás de Alportel antes da chegada a Faro.