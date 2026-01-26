Cargueiro. Agitação do mar impede auxílio de rebocadores em segurança

O cargueiro tem por por isso de ser mesmo rebocado, por um serviço que tenha as caracteristicas para enfrentar a situação.





A estratégia seria rebocá-lo para os portos de Lisboa ou de Setúbal mas, a operação está a ser dificultada pelo agravamento do estado do mar. A probabilidade do Eikberg vir a ser socorrido nas próximas horas é remota, o que aumenta a probabilidade de naufrágio, hipótese afastada esta tarde pela Marinha Portuguesa.

O comandante Luís Távora, diretor operacional da Tinita, uma empresa de Viana do Castelo especializada em transportes e reboques marítimos, já afirmou à Lusa que o rebocador oceânico de que é armador não pode sair do porto de Setúbal, onde se encontra, devido à ondulação perigosa.





"A informação que temos é que não podem sair. E outros contactos que fizemos, até com Espanha, a resposta é toda a mesma", observou Luís Távora.





O Castelo de Óbidos levaria ainda, caso pudesse sair de Setúbal, entre 14h00 a 15h00 para chegar à Figueira da Foz, de forma a poder auxiliar o cargueiro, que tem capacidade de manobrar reduzida depois de ter perdido o leme.

O rebocador oceânico, o Castelo de Óbidos, é gerido por uma empresa do grupo.



O Eikborg perdeu o leme na manhã de segunda-feira, 26 de janeiro, após sair da barra da Figueira da Foz, levantando suspeitas de que a anomalia tenha sido provocada por um embate nas areias que afetam o porto.





As autoridades locais têm rejeitado a assunção de que o assoreamento tenha sido a causa direta do problema do navio, invocando a necessidade de mais investigações.

Marinha acompanha situação Esta tarde, a capitania do porto da Figueira da Foz referia que



O comandante Ricardo Sá Granja, porta-voz da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, adiantou mais tarde que a Marinha portuguesa deslocou para o local, onde o Eikborg se encontra, o navio patrulha oceânico Figueira da Foz, "para fazer um acompanhamento próximo da situação". O Figueira da Foz saiu da base do Alfeite em Almada pelas 15h00, sendo esperado junto ao cargueiro pelas 23h00.



Ricardo Sá Granja afirmou contudo que o navio patrulha "não vai para lá salvar pessoas" e recusou admitir um cenário de naufrágio que levasse o navio patrulha a ter de socorrer os seis tripulantes do Eikerg, que, até agora, estão bem.



"Neste momento não estão em causa vida humanas, não está em causa o ter de salvar tripulantes", afirmou o porta-voz da Marinha. "O NRP Figueira da Foz é um navio que está atribuído ao dispositivo no continente não em âmbito de busca e salvamento e foi empenhado pela Marinha para fazer um acompanhamento próximo desta situação no local", reafirmou.



Não vai para lá salvar pessoas, nem o navio se vai partir daqui a três dias, de certeza absoluta. O navio tem alguma capacidade de governo, não tem leme, mas tem um impulsor de proa, que lhe permite alguma manobrabilidade", frisou Sá Granja, recusando um cenário catastrófico que o comandante da capitania do porto da Figueira da Foz já tinha igualmente afastado durante a tarde de segunda-feira. O navio tem alguma capacidade de governo, não tem leme, mas tem um impulsor de proa, que lhe permite alguma manobrabilidade", frisou Sá Granja, recusando um cenário catastrófico que o comandante da capitania do porto da Figueira da Foz já tinha igualmente afastado durante a tarde de segunda-feira.

A bordo do Eikborg estão seis tripulantes, todos estrangeiros (o capitão é holandês e há um filipino, um russo, dois indonésios e um letão). O cargueiro transporta 3.300 toneladas de pasta de papel, oriundas da celulose Celbi, do grupo Altri, que tinham como destino um porto alemão.

A costa portuguesa está sob aviso amarelo para ondulação de 4 a 5 metros e um aviso laranja (ondas de 5 a 7 metros, podendo chegar aos 12 metros) a partir das 12:00 de terça-feira até às 07:00 de quinta-feira.

Esta tarde, a capitania do porto da Figueira da Foz referia que o risco do Eikborg se afundar não era "significativo" O comandante Ricardo Sá Granja, porta-voz da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, adiantou mais tarde queda situação".Ricardo Sá Granja afirmou contudo que o navio patrulha "não vai para lá salvar pessoas" e recusou admitir um cenário de naufrágio que levasse o navio patrulha a ter de socorrer os seis tripulantes do Eikerg, que, até agora, estão bem."Neste momento não estão em causa vida humanas, não está em causa o ter de salvar tripulantes", afirmou o porta-voz da Marinha. "O NRPé um navio que está atribuído ao dispositivo no continente não em âmbito de busca e salvamento e foi empenhado pela Marinha para fazer um acompanhamento próximo desta situação no local", reafirmou.

Um serviço estatal de reboque "como em Espanha"

Luís Távora considera um problema que Portugal não tenha um serviço estatal de rebocadores de salvamento e ou de emergência, a exemplo de Espanha.

"Esperamos que aconteça o melhor", acrescentou, referindo que o navio, "se não se aguentar, vai ter problemas", incluindo o naufrágio.





O agente em Portugal do armador dos Países Baixos, proprietário do cargueiro Eikborg, reconheceu à Lusa estar "muito preocupado" com a situação do navio nos próximos dias, incluindo um eventual naufrágio.



"Não há reboques e não sabemos o que pode suceder", disse Eduardo Monteiro, da agência de navegação Eurofoz.



com Lusa



Devido às condições do mar e ao seu próprio tamanho, 89 metros,, de onde saiu esta manhã, perdendo depois o leme."Se as condições de mar fossem melhorar, a situação seria outra. Assim, não há condições para os rebocadores existentes, que têm as suas limitações, saírem e efetuarem o serviço, vincou Luís Távora."Aqui há muitos anos, há mais de 20 anos, falou-se nisso, de poder existir um rebocador, um a norte e outro a sul, dividia-se o país a meio. Mas como sempre, aqui na nossa terra, isto nunca passa do papel", lamentou.perante o agravamento da agitação marítima esperado para as próximas horas.