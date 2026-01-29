Cargueiro que ficou sem leme ao largo da Figueira da Foz está a ser rebocado para Vigo

"O cabo de reboque já está estabelecido [entre o rebocador norueguês e o cargueiro Eikborge] e o navio ruma agora ao porto de Vigo, onde deverá chegar entre as oito e as nove" de sexta-feira, adiantou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Ricardo Sá Granja, à agência Lusa.

O rebocador estava previsto chegar na terça-feira, mas teve de fazer escala em Vigo "para abastecer uma série de coisas, nomeadamente cabos mais adequados ao resgate e houve um atraso no fornecimento de alguns materiais", disse à Lusa Eduardo Monteiro, responsável da agência de navegação Eurofoz, o agente em Portugal do armador dos Países Baixos.

O cargueiro Eikborg ficou na segunda-feira à deriva à saída da barra da Figueira da Foz, correndo o risco de naufragar, depois de ter perdido o leme, alegadamente por ter batido no fundo devido à acumulação de areias.

A bordo estão seis tripulantes (um filipino, um holandês, dois indonésios, um letão e um russo) e 3.300 toneladas de pasta de papel que tinham como destino um porto na Alemanha.

O navio, com 89 metros de comprimento e construído em 2008, é propriedade de uma empresa do grupo neerlandês Royal Wagenborg, fundado em finais do século XIX e que possui 160 navios de carga e cerca de 3.000 colaboradores.

c/Lusa