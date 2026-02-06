Cáritas alerta para vulnerabilidade habitacional de muitas pessoas, incluindo migrantes

"É uma situação que nos está a preocupar bastante. Estamos a deparar-nos com situações de famílias que vivem em casas arrendadas, mas sem qualquer contrato, sem recibo de renda", afirmou à agência Lusa o diretor de serviços da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima, Nelson Costa.

Segundo Nelson Costa, técnicos da instituição, na quinta-feira, depararam-se com "a situação de uma família que o único sítio onde pode dormir é na sala".

"Quando fomos fazer uma visita a esta habitação, as três crianças do agregado familiar estavam no carro, porque era o sítio mais seguro e mais digno para elas estarem", adiantou, referindo que a situação é no concelho de Leiria.

Neste momento, esta família de migrantes "continua a dormir na sala, porque há falta de resposta em matéria de habitação", tendo-lhe sido dito para procurarem uma casa, com a Cáritas a comprometer-se a apoiar.

Este responsável da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima frisou que a instituição está preocupada com a situação habitacional de todas as famílias afetadas pelo mau tempo, incluindo migrantes.

"Também eles precisam de dignidade e, efetivamente, nos tempos que correm e com extremismos que muitas vezes que aparecem...", observou.

Nelson Costa destacou que "estas pessoas são muito importantes também para Portugal, estão à procura de melhores condições de vida e lutam muito para ter melhores condições de vida".

"Esta tempestade também, mais uma vez, foi pôr em causa a dignidade e os projetos de vida de todas estas pessoas, desde o migrante ao português", acrescentou.

Nas redes sociais, a Cáritas adiantou ter distribuído "35 toneladas de alimentos e produtos de higiene" até às 12:00 de quinta-feira e apoiado diretamente 293 famílias, com cabazes e bens essenciais nas suas instalações

"Entre segunda-feira e quarta-feira, visitámos e acompanhámos diretamente 196 famílias nos vários concelhos da Diocese de Leiria-Fátima", sendo que na quinta-feira "estiveram 19 técnicos e voluntários no terreno, num trabalho incansável de proximidade, escuta e apoio direto".