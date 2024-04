Carlos Cortes. Caderno de encargos do SNS é um "documento de intenção"

As ordens profissionais da Saúde enviaram hoje ao primeiro-ministro um conjunto de propostas para melhorar o contexto atual do setor.

Foi escolhido este domingo simbolicamente porque é o Dia Mundial da Saúde.



No documento, apontam-se como prioridades a prevenção da doença, os profissionais e os cuidados primários.



Fica, também, o alerta para problemas de organização e suborçamentação, que se traduzem em desigualdades sociais e territoriais no acesso a cuidados.



A iniciativa inédita junta nove ordens profissionais numa reflexão conjunta que assenta no conceito de "uma só saúde", ou seja, Saúde Humana, Animal e Ambiente.



O bastonário da Ordem dos Médicos afirma que este é um "documento de intenção", para garantir direitos "básicos".