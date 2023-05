Carlos Costa. Ex-governador processa António Costa e chama Marcelo como testemunha

António Costa pediu a Marcelo Rebelo de Sousa para ser testemunha e o Chefe de Estado aceitou fazer um depoimento por escrito.









O Presidente da República pronunciou-se sobre estes processos e afirmou que obviamente vai colaborar com a justiça, ao ser chamado como testemunha.“Faz todo o sentido, que aquilo que disse na comunicação social seja dito em tribunal, o Presidente da República diz por escrito, sobre esses pontos específicos”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.



Em causa estão declarações feitas por Carlos Costa no livro "O governador", declarações que o primeiro-ministro considera serem uma ofensa à honra.

O primeiro-ministro apresentou em 27 de abril uma ação cível contra o ex-governador do Banco de Portugal na qual pede que seja condenado "a retratar-se das afirmações" sobre pressões relativas a Isabel dos Santos.







No livro, Carlos Costa acusa o chefe do Governo de intromissão política junto do supervisor bancário no polémico caso da empresária angolana.



Carlos Costa garante que foi pressionado por António Costa para não afastar Isabel dos Santos do banco BIC.





À agência Lusa, fonte ligada ao processo confirmou a entrada da ação no Tribunal Cível de Lisboa na qual é pedida "a condenação de Carlos Costa a retratar-se das afirmações que fez a propósito do BIC e do Banif".







"Não tendo ainda sido citado para a anunciada acção cível, supostamente proposta pelo Dr. António Costa [primeiro-ministro], informo de que já constituí como meus mandatários judiciais (...) tendo em vista a contestação especificada da referida petição cível, com simultânea dedução de pedido reconvencional contra o Dr. António Costa, para que publicamente se retrate das afirmações injuriosas que me dirigiu, assim repondo a verdade dos factos, arrolando eu próprio como testemunhas, entre outras, também as que o autor indicou, incluindo o senhor Presidente da República", refere Carlos Costa, numa declaração à Lusa.







c/Lusa