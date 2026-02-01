Carlos Moedas apela a lisboetas para não saírem de casa e reforça apoio

"Nós vamos ter esta noite uma noite difícil. Os nossos presidentes da Junta de Freguesia, a nossa Proteção Civil, os nossos bombeiros têm estado a trabalhar o dia todo para desentupir as sarjetas, para limpar, para fazer tudo aquilo que é necessário para estarmos protegidos durante a noite", disse hoje Carlos Moedas em declarações aos jornalistas, na cidade Universitária.

Face às previsões meteorológicas, o autarca reforçou o apelo à cautela: "Eu pedia que tenham cuidado esta noite. A partir da meia-noite vamos estar em aviso laranja. Se puderem não sair de casa, se puderem estar em casa esta noite, resguardar-se, fixar tudo o que está fora de casa, nas varandas, nos terraços, ter esses cuidados. Eu acho que é muito importante estarmos preparados".

"Os nossos serviços têm estado a trabalhar há vários dias, mas hoje intensificámos a limpeza para evitar qualquer tipo de cheia", detalhou.

Carlos Moedas adiantou que a informação que tem "é de muita chuva e também muito vento a partir da meia-noite e, sobretudo, à volta das três da manhã. Por isso, mais uma vez, peço, todo o cuidado é pouco. Temos que nos proteger".

O presidente da Câmara de Lisboa assegurou também que haverá "equipas na rua para proteger os lisboetas, seja a Polícia Municipal, bombeiros ou a Proteção Civil. Estamos a atuar 24 horas sobre 24", reforçou.

Além da cidade, Carlos Moedas destacou o apoio que Lisboa tem prestado a outros municípios afetados pela tempestade Kristin: "Eu, como presidente da Área Metropolitana e também presidente da Câmara de Lisboa, tenho estado em contacto com os colegas todos. Falei com a Sra. Presidente da Câmara de Coimbra, o Sr. Presidente da Câmara de Leiria, em todos os municípios, tenho falado pessoalmente e estou em contacto também com todos os municípios de Lisboa para darmos a maior ajuda possível".

O autarca sublinhou os meios já enviados: "Nós já enviámos várias viaturas, [incluindo] com os nossos bombeiros voluntários, com equipas técnicas e também equipas de avaliação. Enviámos geradores, enviámos máquinas, eletrobombas".

O Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo alertou para a manutenção da subida dos caudais no rio Tejo e afluentes, prevendo inundações, cheias, deslizamentos de terras, derrocadas e arrastamento de objetos. Estradas já foram afetadas em Abrantes, Torres Novas, Sardoal e Vila Nova da Barquinha, e os serviços têm atuado para minimizar os impactos.