Antena 1

Ouvido pelo jornalista Miguel Soares, Carmona Rodrigues mostra-se surpreendido pela demora na privatização da companhia aérea e critica a reviravolta do governo.



O antigo responsável pela pasta que tutela a TAP considera que os privados podem garantir serviço público, mas Carmona Rodrigues via com bons olhos a manutenção de uma fatia da transportadora nas mãos do Estado.