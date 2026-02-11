Carneiro propõe a Montenegro comando operacional com coordenação política

"Eu quero fazer uma proposta construtiva mais uma vez ao primeiro-ministro, e a proposta construtiva é para que ative um comando operacional para garantir uma interlocução única na resposta integrada que o Governo deve dar ao conjunto destas catástrofes que se abateram sobre os territórios", afirmoou José Luís Carneiro.

O líder do PS e antigo ministro da Administração Interna defendeu a "ativação de um comando operacional com um comando político forte e eficaz" e "equipas multidisciplinares que acompanhem ao minuto, à hora, o que está a passar em todo o país".

"É absolutamente decisivo e é, do meu ponto de vista, condição essencial para responder às pessoas", insistiu, para depois apelar ao prolongamento da situação de calamidade "pelo menos por três meses".