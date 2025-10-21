"Carris comprou cabo errado para a função e instalou-o"

Carlos Neves diz mesmo que a Carris comprou o cabo errado para aquela função e depois instalou-o. Logo todo o procedimento interno falhou.

Depois da rutura do cabo, o elevador podia ter sido travado se o freio funcionasse devidamente. Mas até este sistema não foi eficaz para imobilizar a cabine.O presidente do Colégio de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros explica que é mais uma falha do operador, porque o freio de emergência deveria ter sido testado - e o relatório diz que nunca foi.