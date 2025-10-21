País
"Carris comprou cabo errado para a função e instalou-o"
O presidente do Colégio de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros considera difícil que a Carris se ilibe de responsabilidades. Nas falhas que o relatório preliminar aponta, ao acidente no funicular da Glória, a principal atenção vai para o cabo "não certificado" que estava instalado neste elevador, para transporte de pessoas.
Depois da rutura do cabo, o elevador podia ter sido travado se o freio funcionasse devidamente. Mas até este sistema não foi eficaz para imobilizar a cabine.
O presidente do Colégio de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros explica que é mais uma falha do operador, porque o freio de emergência deveria ter sido testado - e o relatório diz que nunca foi.