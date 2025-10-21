País
Relatório preliminar do Elevador da Glória paira sobre sessão da Assembleia Municipal
O relatório preliminar sobre o desastre do Elevador da Glória é esta terça-feira discutido em reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Lisboa. O documento de 35 páginas não consta da agenda, mas o PCP vai insistir para que este seja abordado.
O vereador comunista João ferreira considera que o presidente da Câmara da capital, Carlos Moedas, não pode ignorar o assunto, tão-pouco transferir responsabilidades somente para os técnicos.
“A partir do momento em que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem conhecimento do conteúdo deste relatório, tem que tomar um conjunto de medidas que não podem ser empurradas para a frente”, advogou João Ferreira, propondo-se “confrontar” o autarca “com a necessidade de adoção destas medidas”. O relatório preliminar, conhecido na segunda-feira, assaca responsabilidades à Carris.
O gabinete que está a investigar o desastre apurou que o cabo instalado em 2022 não possuía certificação para o transporte de pessoas, além de se encontrar desgastado. O mesmo acontece com o Elevador do Lavra.O relatório final só deverá ficar concluído em setembro de 2026. Consulte aqui a versão preliminar.
O relatório aponta, em concreto, falhas no processo de aquisição, aceitação e instalação do cabo. Refere ainda que os freios de emergência não foram devidamente testados.
"A utilização de cabos multiplamente desconformes com as especificações e restrições de utilização deveu-se a diversas falhas acumuladas no seu processo de aquisição, aceitação e aplicação pela CCFL (Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M, S.A), cujos mecanismos organizacionais de controlo interno não foram suficientes ou adequados para prevenir e detetar tais falhas", lê-se no documento.
Por outro lado, estima-se que os técnicos de manutenção não tinham competência para detetar as falhas. É também denunciada a execução de trabalhos fora das normas padronizadas.
Numa primeira reação ao teor do documento preliminar, a Câmara Municipal de Lisboa afirma que, “ao contrário da politização que alguns fizeram durante a campanha, o relatório reafirma que a infeliz tragédia do elevador da glória foi derivada de causas técnicas e não políticas”.
Por sua vez, a Carris salientou que o processo de aquisição dos cabos teve no mandato anterior ao do atual Conselho de Administração.
Numa primeira reação ao teor do documento preliminar, a Câmara Municipal de Lisboa afirma que, “ao contrário da politização que alguns fizeram durante a campanha, o relatório reafirma que a infeliz tragédia do elevador da glória foi derivada de causas técnicas e não políticas”.
Por sua vez, a Carris salientou que o processo de aquisição dos cabos teve no mandato anterior ao do atual Conselho de Administração.