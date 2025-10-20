País
Elevador da Glória. Carris aponta para decisões de mandatos anteriores, Câmara sublinha "causas técnicas"
Na reação ao relatório preliminar sobre o acidente no Elevador da Glória, a Câmara de Lisboa sublinha que o sucedido teve origem em "causas técnicas e não políticas". Já a Carris destaca que o processo de aquisição dos cabos aconteceu no mandato anterior ao do presente Conselho de Administração
A Câmara de Lisboa reagiu esta segunda-feira ao relatório do gabinete que investiga os acidentes ferroviários. A autarquia liderada por Carlos Moedas afirma que "ao contrário da politização que alguns fizeram durante a campanha, este relatório reafirma que a infeliz tragédia do Elevador da Glória foi derivada de causas técnicas e não políticas."
Por sua vez, a Carris rejeita a exclusiva responsabilidade dos aspetos relativos à segurança dos ascensores e afirma que a regulação técnica e respetiva supervisão do Ascensor da Glória é competência da entidade da administração indireta do Estado, afirmando ser um mero operador dos Ascensores da Glória e do Lavra.
Mais destaca que "o processo de aquisição dos mesmos, com alegadas inconformidades, que condicionaram todo o processo de substituição dos cabos, ocorreu em mandato anterior ao do presente Conselho de Administração".
Diretor de Manutenção demitido
No documento, a Carris recorda que a manutenção do elevador da Glória estava a cargo da MNTC, a empresa prestador de serviços desde 2019, e que segundo o relatório de hoje, esta empresa poderá não ter cumprido devidamente o contrato.
Um incumprimento que, esclarecem, nunca foi reportado pela Direção de Manutenção do Modo Elétrico, nem pelo Gestor do Contrato. Estão, por isso a apurar responsabilidades, dando conhecimento que o Diretor de Manutenção do Modo Elétrico foi entretanto demitido.
A Carris adianta ainda que nunca foi transmitida à Administração da empresa pelos técnicos e trabalhadores da Carris que havia a perceção de que a segurança do sistema dependia inteiramente do cabo e que o sistema de freio não era eficaz para imobilizar as cabinas sem o cabo.
Assinala, por fim, que o Relatório Preliminar do GPIAAF apresenta informação ainda incompleta e que vai aguardar "o relatório final para uma pronúncia mais abrangente e concreta sobre o apuramento das causas do acidente".
O acidente com o Elevador da Glória, a 3 de setembro, provocou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos.