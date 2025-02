Carris Metropolitana propõe ajudar Fertagus e CP com reforço nos autocarros

É uma hipótese admitida à Antena 1 pelo presidente dos Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), perante “problemas circunstanciais” na ferrovia.





“Temos que encontrar formas de atalhar aquilo que hoje é um serviço menos bom, relativamente deficiente em alguns períodos do dia”, aponta Faustino Gomes.





E no leque de soluções, joga a carta dos autocarros: “a TML poderá ajudar com algum reforço”, embora “um comboio transporte mais de mil pessoas e um autocarro 50 pessoas”, sublinha.











Em dezembro, os horários da Fertagus foram alterados para ter comboios, pelo menos, a cada 20 minutos de Setúbal a Lisboa, situação que elevou a sobrelotação de carruagens em alguns períodos do dia - a frota continuou a ser de 18 comboios. A concessionária privada viria a ajustar a alternância entre comboios simples e duplos.





Neste caso, a TML, detentora da marca de autocarros da Área Metropolitana de Lisboa (AML) -, admite “complementar” o serviço de comboios.





Por “o serviço em Setúbal ter sido um sucesso, os comboios vêm cheios”, prejudicando os passageiros das estações mais próximas da Ponte 25 de Abril.





“Tem que se encontrar soluções que mitiguem esse decréscimo na qualidade de serviço” e Faustino Gomes diz que “a Carris Metropolitana, a TML e outros modos podem estar aqui para dar algum conforto às pessoas, no sentido da transferência” e da “complementaridade”.











O Governo questionou a CP sobre se seria possível ceder comboios para reforçar a Fertagus, mas a empresa garantiu não ter condições para dispensá-los, levando à procura de outras possibilidades para dar resposta nas horas de ponta.





Além da Fertagus, há casos de sobrelotação dos comboios na CP, como na Linha de Sintra, conforme a Antena 1 mostrou este mês.





A CP espera receber 117 novos comboios - 34 para a linha de Cascais e 16 para outras linhas da Área Metropolitana de Lisboa (Sintra, Azambuja e Sado) - embora o concurso tenha chegado aos tribunais, o que levou o ministro da Coesão Territorial, no ano passado, a referir que as locomotivas só devem chegar depois de 2029.

“Fazia todo o sentido ir assumindo mais responsabilidades” na coordenação de transportes



À margem de uma iniciativa do Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMMUS), o presidente da TML diz que o objetivo de mudar hábitos de mobilidade “ainda não está a ser totalmente atingido”.





“As pessoas estão a usar muito mais o transporte público”, mas “também não tem diminuído o número de carros”, diz Faustino Gomes, entrevistado pela Antena1.







Num inquérito feito com cerca de 3.200 residentes nacionais da AML, na primavera de 2024, 52% usava transporte individual nas viagens, 24% indicou viagens a pé com mais de 5 minutos e 19% transporte coletivo.



Nos dados do Censos 2021 para a AML, marcados pela Covid-19, a quota modal do transporte individual era 57,6%, a do transporte coletivo 25,4% e dos modos ativos (pedonal e ciclável) 17%





Ainda assim, Faustino Gomes dá o caso da Carris Metropolitana, em que a procura cresceu 24% de 2023 para 2024. Depois do arranque turbulento em 2022, a Carris Metropolitana tem vindo a reforçar a oferta.



Para o gestor dos autocarros que circulam na AML (com exceção de Lisboa, Cascais e Barreiro), “fazia todo o sentido a TML progressivamente ir assumindo mais responsabilidades na coordenação de todos os modos”.





“As pessoas pedem informação mais coordenada, e isso faz-se se houver uma entidade que ajude a coordenar”, justifica.





Faustino Gomes diz que há conversas com o Governo para trabalhar nas interfaces (locais onde são feitas mudanças entre transportes), mas, de resto, há apenas “declaração política” para essa gestão acontecer no transporte fluvial, sem datas.







