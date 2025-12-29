Carris reforça transporte na passagem de ano em Lisboa, metro encerra às 01:00

Numa conferência de imprensa sobre a festa de passagem de ano 2025-2026, que se realiza na também denominada Praça do Comércio, o vereador da Segurança e Proteção Civil, Rodrigo Mello Gonçalves (IL), disse que "houve conversas" entre a câmara e o Metropolitano de Lisboa sobre o reforço do serviço de transporte, mas ficou decidido que o metro funcionará até às 01:00 no dia 01 de janeiro (quinta-feira), com oferta reforçada na linha Azul, com dois comboios.

Na anterior passagem de ano (2024-2025), o Metropolitano de Lisboa funcionou até às 03:00 do dia 01 de janeiro, em duas das quatro linhas, Azul (Santa Apolónia - Reboleira) e Verde (Cais do Sodré - Telheiras).

Sobre o reforço do transporte por parte da Carris, Rodrigo Mello Gonçalves disse que carreiras da rede da madrugada "estarão a funcionar em pleno durante a noite da passagem de ano, condicionadas pelas restrições de trânsito na zona da Baixa da cidade".

Em causa estão as carreiras 201 Cais do Sodré -- Linda-A-Velha, 202 Cais do Sodré -- Bairro Padre Cruz, 203 Restelo -- Xabregas, 206 Cais do Sodré -- Odivelas, 207 Cais do Sodré -- Fetais, 208 Cais do Sodré -- Estação do Oriente e 210 Cais do Sodré -- Prior Velho.

"Haverá ainda autocarros de reforço no Cais do Sodré, Rossio e estação de Santa Apolónia para poderem responder a picos de procura em qualquer dos locais", adiantou.

Segundo a autarquia, a CP -- Comboios de Portugal terá oferta reforçada nos comboios urbanos de Lisboa durante a noite de passagem de ano, designadamente Rossio -- Sintra (01:20/01:40/02:00/02:20/02:40/03:00/04:00/05:00), Cais Sodré -- Cascais (02:00/03:00/04:00) e Cascais -- Cais Sodré (02:00).

Também a empresa Transtejo/Soflusa reforçará a oferta, com "um conjunto alargado de partidas extra em todas as ligações fluviais".

No âmbito da mobilidade na cidade, a partir das 16:00 de quarta-feira haverá cortes de trânsito no Terreiro do Paço e na zona envolvente, como a Baixa Pombalina, Rossio, Cais do Sodré e Campo das Cebolas, devido à festa de passagem de ano.

Quanto à mobilidade suave, as trotinetes e bicicletas partilhadas "estarão desativadas" entre as 13:00 de quarta-feira, dia 31 de dezembro, e as 06:00 de quinta-feira, 01 de janeiro.

Além disso, pelas 17:00, será encerrada a estação de metro do Terreiro do Paço e, pelas 18:00, será encerrado o Terreiro do Paço a peões e viaturas para verificação de segurança do recinto da festa de passagem de ano.

A abertura do recinto ao público será às 19:30 e o evento começará pelas 21:30, com as atuações do DJ Mojo e MC Márcio Jesus.

Às 22:30 haverá um concerto de Plutónio, às 23:55 um espetáculo piromusical com drones, à 00:00 o fogo de artifício sobre o rio Tejo, às 00:15 o concerto I Love Reggaeton e às 01:00 será o fim das comemorações, indicou o autarca responsável pela Segurança.

"A partir das 01:30 terão início as desmontagens, a limpeza urbana e a abertura faseada ao trânsito", adiantou Rodrigo Mello Gonçalves, realçando o contributo do serviço de higiene urbana, que, em articulação com as juntas de freguesia, "assegurará a rápida reposição da normalidade na cidade, durante e após o evento".

O vereador apelou à população para que cumpra as orientações das autoridades de segurança e proteção civil, que use os transportes públicos e que chegue antecipadamente ao Terreiro do Paço, "preferencialmente até às 21:00".

A festa de passagem de ano da capital contará com um dispositivo de segurança "muito robusto", com revistas nos seis pontos de entrada do recinto, revelou Iúri Rodrigues, da Polícia de Segurança Pública (PSP), avisando que é proibida a entrada de objetos contundentes ou perigosos, inclusive de garrafas de champanhe.