"Carrossel do IVA". Detidos 39 suspeitos de lesarem Estado em mais de 150 milhões de euros

Em comunicado, a PJ explica que a operação "Hermes" resultou na detenção de quase quatro dezenas de suspeitos “ligados a uma organização transnacional”, pela "prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais".



Foram emitidos, inicialmente, mais de 40 mandatos de detenção. Os detidos em território nacional são portugueses e estrangeiros e têm entre 30 e 60 anos.



A investigação incidiu sobre um negócio de compra e venda de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos e a criação de uma cadeia de empresas de fachada no espaço europeu, que, ao desaparecerem, impossibilitam o cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente da cobrança do IVA.



"Esta atividade criminosa centra-se num esquema de fraude fiscal denominado de 'carrossel', que procura utilizar as fragilidades naturais decorrentes do regime de tributação em sede de IVA quando nos encontramos perante transações intracomunitárias de bens", esclarecem as autoridades.



Em Portugal, a operação envolveu 700 elementos da PJ, mais de 200 da Autoridade Tributária e dezenas de militares da GNR no terreno, maioritariamente na região norte.



As diligências estenderam-se à Alemanha, França, Espanha, Itália, Malta, Países-Baixos, Lituânia e Áustria.

O impacto global da operação atinge os 62 detidos – 39 em Portugal, 20 em Espanha e três em Itália – e uma fraude que chega aos 410 milhões de euros em toda a Europa.



Os detidos deverão ser presentes ao Tribunal Central de Investigação Criminal, em Lisboa, na próxima quinta-feira, num primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.