Cartazes polémicos. André Ventura assume responsabilidade em tribunal

O presidente do Chega foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal da Comarca de Lisboa. Em causa os cartazes que fazem referência à comunidade cigana e pelos quais André Ventura assumiu responsabilidade.

Os cartazes fazem parte da candidatura presidencial de André Ventura e foram afixados na Moita.

No passado dia 10 de novembro, seis pessoas apresentaram queixa contra o líder do partido Chega, bem como um pedido para fossem retirados os outdoors.

Ventura garantiu que vai cumprir a decisão do tribunal e assumiu a total responsabilidade pelo texto e imagem escolhidos.

O tribunal decide na sexta-feira se os cartazes serão retirados.
