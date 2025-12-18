País
Cartazes polémicos. André Ventura assume responsabilidade em tribunal
O presidente do Chega foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal da Comarca de Lisboa. Em causa os cartazes que fazem referência à comunidade cigana e pelos quais André Ventura assumiu responsabilidade.
No passado dia 10 de novembro, seis pessoas apresentaram queixa contra o líder do partido Chega, bem como um pedido para fossem retirados os outdoors.
Ventura garantiu que vai cumprir a decisão do tribunal e assumiu a total responsabilidade pelo texto e imagem escolhidos.
O tribunal decide na sexta-feira se os cartazes serão retirados.