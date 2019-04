Cartoonista António nega antissemitismo e defende o direito à crítica

Há décadas a pontuar nas páginas do Expresso, António é um cartoonista premiado internacionalmente, podendo ler-se na sua entrada na Wikipédia uma definição do próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa: “Melhor caricaturista político da ainda jovem Democracia portuguesa”.



O seu trabalho de 19 de Abril está, contudo, sob os holofotes internacionais por alegada carga anti-semita. À RTP, António rejeitou essa ideia, sublinhando que o trabalho é antes uma crítica à política de “um Estado expansionista” que há muito cultiva esta estratégia, “muito conveniente”, de alimentar a confusão entre o que é antissemitismo e anti-sionismo.





“É fundamental separar as águas do que é a política de Israel e o que é o antissemitismo”, declarou o cartoonista.





O cartoon republicado na última quinta-feira pelo NYT – António acredita que o jornal norte-americano terá chegado a este trabalho a partir do Courrier Internacional – chegou este fim-de-semana à Casa Branca. O primeiro ataque partiu do filho mais velho de Trump, Donald Trump Jr.

The New York Times has apologized for the terrible Anti-Semitic Cartoon, but they haven’t apologized to me for this or all of the Fake and Corrupt news they print on a daily basis. They have reached the lowest level of “journalism,” and certainly a low point in @nytimes history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de abril de 2019

Num, Trump Jr. afirma: “Não tenho palavras para o flagrante antissemitismo aqui exposto. Imaginem se isto não estivesse num jornal de esquerda?”; e reproduz outros tweets que criticam o trabalho de António.Foi um dia até que o próprio presidente abrisse a sua conta para também ele atacar a decisão dode publicar o trabalho do cartoonista português. Donald Trump refere-se ao episódio como “o ponto mais baixo do jornalismo” do, dizendo tratar-se de um “terrívelanti-semita”.Confrontado com o tweet de Donald Trump, António desvalorizou a crítica do presidente norte-americano, “um comentário que é de quem o faz”, com um conceito de jornalismo assente nas “