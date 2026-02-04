Casal e filho desalojados após casa desabar parcialmente em Ourique

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o desabamento parcial desta habitação foi dado às autoridades às 7h57.



Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ourique, Mário Batista, referiu à Lusa que a casa, situada no lugar de Foros da Favela, a cerca de oito quilómetros da vila, ficou sem condições de habitabilidade.



A habitação "tem paredes em taipa" e as chuvas intensas podem ter originado "infiltrações de água" na estrutura, que provocaram o desabamento parcial, apontou.



Igualmente contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro, salientou que os três moradores, um casal, com cerca de 70 anos, e o filho, de 40, vão ser realojados temporariamente numa casa do município.



As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ourique e o Serviço Municipal de Proteção Civil.