Casal e filho menor ficam desalojados em Évora

Um casal e um filho menor ficaram hoje desalojados devido à inundação da casa onde vivem, em Évora, provocada pelo mau tempo que fustiga o país, revelou fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).



O coordenador municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira, indicou à agência Lusa que uma linha de água galgou as margens e inundou a habitação, numa quinta situada no Bairro das Espadas, na periferia da cidade.

Segundo a mesma fonte, o casal e o filho menor, cujas idades não soube precisar, estão a ser acompanhados pelo Serviço de Ação Social da câmara com vista a serem realojados temporariamente.

Joaquim Piteira disse que, neste concelho, o mau tempo provocou ainda inundações de vias, a queda de cerca de 25 árvores e de várias estruturas, como o toldo do parque de estacionamento de um supermercado, placares de publicidade e sinais de trânsito.

Às 10:00 de hoje, adiantou, estavam cinco vias cortadas no concelho, por estarem inundadas ou terem árvores caídas a impedirem a circulação rodoviária.

Estavam então cortados ao trânsito os caminhos municipais 1079 na Ponte de Valverde, 1094 junto ao Bairro de Almeirim, 1158 perto do lugar de Castelos, a Estrada Municipal 527 na zona do Bairro do Louredo e uma rua no Bairro da Comenda.

De acordo com o responsável, o SMPC de Évora, juntamente com os bombeiros e outros serviços, está a coordenar a remoção de árvores e outras intervenções de limpeza e a monitorizar o nível da água nas vias que estão inundadas.

Em Évora, também faltou energia elétrica em algumas zonas da cidade, afetando, pelo menos, o Jardim de Infância do Penedo de Ouro e as escolas básicas do Frei Aleixo e dos Canaviais, com as aulas a decorrerem, ainda assim, dentro da normalidade, segundo fonte da direção do Agrupamento de Escola André de Gouveia.