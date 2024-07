Caso das gémeas. Aguiar-Branco pede parecer à PGR

O presidente da Assembleia da República resolveu pedir um parecer à Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade do acesso a mensagens do Presidente da República no caso da gémeas luso-brasileiras.

O pedido de parecer surge após um requerimento do Chega, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao caso.



Entre outras coisas, o Chega pretende ter acesso a todas as comunicações - cartas, e-mails, mensagens escritas ou outras - concretamente as trocadas entre Nuno Rebelo de Sousa e a Presidência da República, e entre o filho do chefe de estado e membros do Governo.



José Pedro Aguiar-Branco revela no requerimento à PGR que esse pedido suscita dúvidas, pelo facto de os registos poderem incluir conversas privadas.



O pedido foi feito ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República.