Caso das gémeas. Belém vai enviar documentação à comissão parlamentar

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O presidente esclarece, em comunicado, que no caso das gémeas só dois elementos da Casa Civil tiveram intervenção: o chefe da Casa Civil e a assessora para os assuntos sociais.



O caso das gémeas está a ser investigado pelo Ministério Público, que já constituiu dois arguidos: o então secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, e o ex-diretor clínico do hospital de Santa Maria, Luís Pinheiro.



Entretanto, as gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria tiveram alta após a última avaliação médica obrigatória, em maio.