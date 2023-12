A consulta das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria terá sido marcada a pedido de um secretário de Estado da Saúde. Nenhum dos governantes da época, Lacerda Sales e Jamila Madeira, assume essa responsabilidade. A RTP apurou que o a utilização do medicamento mais caro do mundo foi aprovada pelo Infarmed no espaço de um dia.