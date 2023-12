Caso das gémeas. Ministério da Saúde "inteiramente disponível" para enviar documentação às autoridades

Na segunda-feira, em declarações aos jornalistas, o presidente da República anunciou ter remetido à Procuradoria-Geral todos os factos apurados pela Presidência sobre o caso das gémeas.

"Mandei apurar na Presidência da República tudo o que pudesse exigir de registos ou arquivado sobre esse tema", esclareceu Marcelo Rebelo de Sousa. Em causa está uma reportagem emitida pela TVI, no início de novembro, segundo a qual duas gémeas luso-brasileiras receberam um tratamento para a atrofia muscular espinhal no valor de quatro milhões de euros - haveria suspeitas de envolvimento do presidente da República na cedência do medicamento.



O chefe de Estado admitiu que recebeu do filho, Nuno Rebelo de Sousa, um e-mail sobre o caso a 21 de outubro de 2019.



Em resposta aos jornalistas, Marcelo quis sustentar que deu a este caso o mesmo tratamento reservado a tantos outros.





"Fica claro", nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, "que o presidente da República, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro, dá o despacho mais neutral e igual que deu em N casos", sem qualquer "intervenção do presidente da República pelo facto de ser filho ou não ser filho". "O que se passou a seguir não sei"

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda ter despachado o e-mail do filho para a Casa Civil, que por sua vez falou com Maria João Ruela, que era na altura assessora para assuntos sociais, que contactou o Hospital de Santa Maria. A unidade indicou que o processo tinha sido "recebido" e que estava "a ser analisados vários casos do mesmo tipo”.







"O SNS cobre em primeiro lugar as situações de pessoas que residam ou se encontrem em Portugal", acrescentou. Perante novas comunicações do filho de Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe da Casa Civl salientou que "a prioridade é dada aos casos que estejam a ser tratados nos hospitais portugueses daí que ainda não tenham sido contactados nem é previsível que o sejam rapidamente"., acrescentou.





De seguida, de acordo com o relato de Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe da Casa Civil remeteu este caso para o chefe de gabinete do primeiro-ministro a 31 de outubro de 2019, tal como fez com "milhares" de outros casos, salientou Marcelo.





O chefe da Casa Civil informou, por fim, o pai das crianças desta comunicação. A partir daí não houve mais "qualquer intervenção" da presidência da República sobre o processo, adiantou.