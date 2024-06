Caso das gémeas. Nuno Rebelo de Sousa não irá "prestar qualquer depoimento"

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O presidente e os coordenadores da comissão de inquérito parlamentar ao caso das gémeas luso-brasileiras analisam esta quarta-feira a recusa do filho do presidente da República em ser ouvido no Parlamento.



A RTP teve acesso à resposta de Nuno Rebelo de Sousa. No texto, o advogado afirma que Nuno Rebelo de Sousa não irá "prestar qualquer depoimento na Comissão ou fornecer qualquer esclarecimento ou ponderar fornecer qualquer documento". Em causa está a comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas tratadas com o medicamento mais caro do mundo no Hospital Santa Maria.



Na resposta enviada à comissão o advogado do filho do chefe de Estado afirma que Nuno Rebelo de Sousa não está em Portugal nem estará num futuro próximo, uma vez que tem "várias obrigações profissionais e familiares no país onde vive", no Brasil.



