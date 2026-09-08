Caso de imigrante. Agentes da PSP de Olhão começam a ser julgados

Na sessão, desta manhã, no tribunal de Faro, foi ouvido um dos arguidos, que negou as acusações.



O caso remonta a março de 2024.



O Ministério Público alega que os polícias detiveram dois homens na sequência de desacatos num supermercado, mas não os levaram para a esquadra.



Terão seguido com eles para uma zona fora da área de patrulhamento, onde um dos homens foi abandonado e o outro, alegadamente, agredido.



O de origem marroquina estava algemado quando terá sido atingido várias vezes na cabeça e na face.



Foi para os Cuidados Intensivos e morreu 20 dias depois das alegadas agressões

