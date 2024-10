Na reação à acusação do Ministério Público que visa a SAD do Benfica, Luís Filipe Vieira e a SAD do Vitória de Setúbal, o Sporting emitiu um comunicado.

Os leões esperam que os responsáveis sejam punidos.



A SAD leonina acrescenta que vai continuar a acompanhar de perto a evolução do processo do processo judicial em causa, colaborando ativamente com as autoridades competentes.