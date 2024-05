A decisão do julgamento do processo EDP vai ser conhecida a 6 de junho. As alegações finais ficaram concluídas.

O Ministério Público pede condenações pesadas para Manuel Pinho e Ricardo Salgado. A defesa de Manuel Pinho insistiu hoje no pedido de absolvição do antigo Ministro da Economia.



Ricardo Sá Fernandes garante que não houve corrupção e apresentou explicações para as acusações de fraude fiscal e branqueamento.



O Ministério Público pede uma pena de pelo menos nove anos de prisão efetiva para o antigo governante.