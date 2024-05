Caso EDP. Sá Fernandes insiste na absolvição de Manuel Pinho

Foto: Filipe Amorim - Lusa

A defesa de Manuel Pinho insistiu esta quarta-feira no pedido de absolvição do antigo ministro da Economia. Na conclusão das alegações finais do julgamento do caso EDP, o advogado Ricardo Sá Fernandes continuou a negar ter havido corrupção e apresentou explicações para as acusações de fraude fiscal e branqueamento.