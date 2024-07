Caso gémeas. Consultora de Marcelo diz que Nuno Rebelo de Sousa se queixou da sua "inação"

Na sua intervenção inicial na comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, Maria João Ruela referiu o email que o filho do Presidente da República enviou ao chefe da Casa Civil em 29 de outubro de 2019, no qual referia que "nada evoluiu e ninguém falou com os pais das crianças".

A consultora considerou que Nuno Rebelo de Sousa estava a lamentar-se ao seu chefe da sua "percecionada inação".

"Escreveu um mail ao meu chefe queixando-se de que eu não fiz nada", afirmou mais em frente, em resposta ao PAN.

Já em resposta ao BE, Maria João Ruela disse que hoje entende esse contacto de Nuno Rebelo de Sousa mais como "uma medalha".

A assessora de Belém disse também que pediu os contactos dos pais das crianças, mas não os contactou.