O antigo ministro da Saúde do PS, Correia de Campos, e Fernando Leal da Costa, também ex-ministro da Saúde, mas do PSD, defendem que este é um caso "ridículo". Esta noite, no 360 na RTP3, Fernando Leal da Costa afirmou que a comissão parlamentar de inquérito só revelou pobreza intelectual dos deputados. E António Correia de Campos falou numa intenção política de causar problemas ao presidente da República.