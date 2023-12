Caso gémeas. IGAS abre inquérito a aplicação do medicamento Zolgensma

Foi aberto um processo de inspeção sobre a prestação de cuidados a duas crianças tratadas com o medicamento Zolgensma, determinado por despacho do Inspetor-Geral das Atividades em Saúde. Em causa, está perceber se foram cumpridas as normas aplicáveis à prestação de cuidados a duas crianças gémeas tratadas com o medicamento mais caro do mundo.