Caso importado de sarampo detetado na região Norte

De acordo com o comunicado da DGS, este novo caso foi detetado na região Norte do país, sendo que o homem não tem indicação de estar vacinado contra a doença.







O indivíduo "está clinicamente bem e já não se encontra em período de infecciosidade", garante a DGS.





A evolução deste caso está a ser acompanhada no âmbito do Programa Nacional da Eliminação do Sarampo, que assenta sobretudo na confirmação dos casos suspeitos e rastreio de contactos associados.







Casos de sarampo na Europa crescem em 30%

A Organização Mundial de Saúde anunciou esta terça-feira que os casos de sarampo entre janeiro e outubro de 2023 cresceram em mais de 30 por cento em relação ao ano de 2022.







, revelou a filial europeia da OMS, que pede aos cidadãos uma maior campanha de imunização através da vacinaçãoAlguns dos territórios destes países estendem-se à Ásia Central pelo que a Rússia e o Cazaquistão registaram mais de 10 mil casos cada. Na Europa Ocidental, o Reino Unido foi o país com mais casos, cerca de 183.O sarampo já havia sido considerado como uma doença erradicada, mas as falhas na vacinação tem levado a um crescimento de casos.afirmou Hans Kluge.Apesar de controlado na Europa, o sarampo ressurgiu, especialmente devido ao contexto de pandemia de covid-19. O número de inoculações caiu e esta é uma doença altamente contagiosa que se propaga por ar., levando a um aumento de crianças não vacinadas ou vacinas de forma insuficiente” continuou a explicar a OMS que pede uma campanha maior de vacinação na Europa.A Organização revelou estimar que mais de 1,8 milhões de crianças não tenham sido vacinadas entre 2020 e 2022.