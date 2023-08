Caso Jéssica. Suspeitos de homicídio condenados a 25 anos de prisão

Rui Minderico - Lusa

O juiz deu como provadas as acusações do Ministério Público no processo conhecido como caso Jéssica.



O presidente dos coletivo de juízes disse, na leitura da sentença, que a criança era um ser humano indefeso que perdeu o direito à infância de uma forma medieval.



O juiz referiu-se também às várias peripécias do julgamento e acusou os arguidos de mentirem em tribunal, acrescentando que que a única testemunha que falou foi a menina através das perícias médico-legais a que foi sujeita, depois de morrer.



Este processo, jornalista Lurdes Dias, tem cerca de um ano.