Castanheira de Pera estima prejuízos de cinco milhões de euros com 550 habitações afetadas

"São cerca 600 infraestruturas e habitações com danos, estamos agora a fazer o levantamento mais exaustivo, porque a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro pediu. E estimamos prejuízos de cerca de cinco milhões de euros", disse à agência Lusa António Henriques.

"Os danos são em estradas, edifícios municipais, danos em património natural, nomeadamente ribeira de Pera, e Praia das Rocas", declarou António Henriques, destacando que o número de habitações afetadas é de 550.

Segundo o autarca, "a zona sul do concelho foi praticamente toda afetada por esta intempérie".

Quanto aos serviços essenciais, a falta de água foi pontual no concelho.

"Ao nível das telecomunicações, as três operadoras estão a funcionar desde domingo, embora, de vez em quando, haja alguma falha", declarou, referindo que 95% do território tem energia elétrica.

O presidente da Câmara destacou o trabalho dos operacionais que estão no terreno, desde a Proteção Civil, funcionários municipais e de instituições particulares de solidariedade social, bombeiros, sapadores florestais e pessoas que trabalham nas infraestruturas elétricas e de comunicações.

"Tem sido um trabalho que tem permitido minimizar o impacto, que é grande, da intempérie".

A autarquia anunciou, entretanto, a criação de um banco de telhas gratuitas, no estaleiro municipal, que começa a funcionar na quarta-feira, entre as 09:00 e as 17:30.

Aos munícipes que necessitem, a autarquia pede que levem um exemplar ou informação do tipo de telha que precisem.

"No local, deverá ser solicitada exclusivamente a quantidade necessária de telhas", adiantou, explicando que, "posteriormente, técnicos da Câmara Municipal deslocar-se-ão às habitações para verificar se a quantidade de materiais utilizada corresponde ao solicitado, de forma a evitar pedidos indevidos ou excedentes".

Em caso de os cidadãos não terem meios para transportar as telhas até casa, haverá apoio dos técnicos.

"O apoio está limitado ao `stock` existente e os materiais serão entregues apenas no local indicado, por ordem de chegada", esclareceu o município, pedindo às pessoas que tenham telhas para doar que o façam no estaleiro naquele horário.

Castanheira de Pera é o concelho de menor dimensão (66,86 quilómetros quadrados) e com menor população (2.645 habitantes, de acordo com os censos de 2021) do distrito de Leiria.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.