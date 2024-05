Catar apela à comunidade internacional para que se evite "genocídio" em Rafah

O Estado do Golfo, que é mediador nas negociações de tréguas entre Israel e o Hamas, apelou, em comunicado, a umaO exército israelita intensificou os ataques aéreos esta quarta-feira em vários sectores da Faixa de Gaza, nomeadamente em Rafah, onde já tinha colocado tanques na terça-feira e tomado o controlo do posto fronteiriço com o Egipto.

Doha “condena firmemente” o bombardeamento da cidade [Rafah], cujos bairros orientais foram abandonados por dezenas de milhares de famílias, na sequência de um apelo das autoridades israelitas, antecipando uma eventual operação terrestre.

", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.Doha apela ainda a "que seja dada proteção total aos civis, em linha com o Direito Internacional e o Direito Humanitário".O Catar considerou que "

Rafah tem sido um canal para a ajuda humanitária desde o início da guerra e é o único ponto por onde as pessoas podem entrar e sair do enclave. Israel controla atualmente todos os postos fronteiriços do território palestiniano.

Por último, reiterou a "posição firme" das autoridades do Catar em apoio à "justiça na causa palestiniana, aos direitos legítimos do povo irmão palestiniano e ao estabelecimento de um Estado palestiniano independente nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital".O apelo surge numa altura em que mediadores do Egito, Catar e norte-americanos mantêm conversações no Cairo com vista a um cessar-fogo e à libertação dos reféns detidos em território palestiniano.

Israel reabre passagem de Kerem Shalom

O exército israelita anunciou esta quarta-feira a reabertura da passagem de Kerem Shalom para permitir a entrada de “ajuda humanitária” na Faixa de Gaza, quatro dias depois de ter sido encerrada na sequência de ataques comna zona.”, declarou o exército em comunicado.Depois de inspecionada, a carga será “transferida para o lado de Gaza da passagem”, acrescentou o comunicado, frisando que a passagem de Erez, a norte do pequeno território palestiniano bombardeado e sitiado por Israel, “continua a funcionar para facilitar a entrada de ajuda humanitária”.

Para a Administração norte-americana, é “inaceitável” que Israel feche este importante ponto de entrada de ajuda à Faixa de Gaza, que se encontra numa situação de catástrofe humanitária, bem como a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.



Na terça-feira, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, afirmaram ter voltado a disparar rockets “contra uma concentração de tropas” nas imediações de Kerem Shalom. Três dias antes, os foguetes disparados pelas brigadas Qassam contra Kerem Shalom mataram quatro soldados israelitas e feriram cerca de dez, levando Israel a encerrar esta passagem vital.





Segundo a ONU, 1,4 milhões de palestinianos, entre residentes e deslocados, estão amontoados em Rafah, a alguns quilómetros de Kerem Shalom, e as autoridades israelitas ordenaram a retirada de dezenas de milhares de famílias dos bairros orientais da cidade, antecipando uma eventual operação terrestre.