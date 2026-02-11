Caudal do Douro subiu e autoridades estão alerta para inundações no Porto e Régua

Num balanço realizado pelas 23:00, Pedro Cervaens referiu que durante a noite desta terça-feira as cotas do rio Douro aumentaram, devido aos caudais que estão a ser lançados pelas barragens ao longo do rio Douro.

No Porto, atingiu a cota de 5,6 metros, que implica já a entrada de água em Miragaia e deixa a água próxima da Ribeira, referiu.

No Peso da Régua, distrito de Vila Real, a cota já está acima dos 10 metros, sendo a indicação que a partir do 10,7 metros atinge a estrada na cidade, causando constrangimentos, alertou.

Pedro Cervaens referiu, como comparação com as inundações registadas na semana passada, que a situação ainda não é crítica, existindo "alguma margem".

"Na semana passada no estuário [no Porto] a cota atingiu 6,15 metros, ou seja, uma cota bastante elevada e na Régua passou os 11 metros", exemplificou.

O comandante adjunto da Capitania do Douro lembrou, no entanto, que a situação obriga "durante a madrugada também a compreender como é que os caudais vão ser geridos".

Como fatores para a subida da água Pedro Cervaens apontou que dependerá da chuva que cair nas próximas horas, quer no interior de Portugal, quer no norte de Espanha.

"E também da água que os afluentes possam aportar ao curso principal do rio [Douro]. Portanto, é uma monitorização constante. As barragens vão largando alguma água, e vão tentando ganhar alguma capacidade de encaixe também", detalhou.

Pedro Cervaens apontou que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são de elevada pluviosidade e que "a perspetiva é que os caudais, se não subirem, pelo menos não irão baixar tão depressa".

O município do Porto e de Vila Nova de Gaia ativaram até domingo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), após o Governo ter colocado 48 concelhos em situação de contingência devido à ocorrência ou risco elevado de cheias e inundações, conforme foi noticiado na segunda-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou hoje que são esperados, na quarta-feira, chuva e vento por vezes fortes devido à depressão Nils, que não irá afetar diretamente Portugal continental.

Portugal continental foi atingido no dia 27 de janeiro pela depressão Kristin, a que se seguiu a Leonardo e a Marta, que causaram 15 mortos e centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.