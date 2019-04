Cavaco Silva. Reformas em 2050 "não muito longe dos 80 anos"

RTP15 Abr, 2019, 09:33 / atualizado em 15 Abr, 2019, 09:35 | País

Um estudo sobre a sustentabilidade do sistema de pensões português, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, apresentado na semana passada, estima que a idade da reforma deveria aumentar para os 70 anos em 2025.





Questionado sobre este trabalho, o antigo Presidente da República diz, em entrevista à Rádio Renascença , que as conclusões não o surpreendem até porque a "previsão para a vida média de um cidadão, nascido em 2007, é de 104 anos".





Cavaco Silva vai mesmo mais longe, ao afirmar que se fala que "perto de 2050, as reformas passem a situar-se não muito longe dos 80 anos".





Para contrariar este caminho diz que é fundamental que Portugal tenha uma "política muito forte de apoio à natalidade". E acrescenta que "não podemos é perder mais tempo".





Nesta conversa com a Rádio Renascença, uma série que a rádio está a fazer relacionada com as eleições europeias, o antigo Presidente da República admite que "agora é melhor que o Reino Unido saia da União Europeia".





Mostra-se convencido que Portugal não será dos países mais prejudicados com a saída do Reino Unido da UE. Admite mesmo que "Portugal não será atingido mais do que a média da União Europeia e, provavelmente, até o será menos".







Isto porque, diz Cavaco Silva, as exportações e bens de Portugal para o Reino Unido representam "menos de 3 por cento" e o turismo "depende mais de depreciação da libra esterlina do que das facilidades que resultam de um Brexit suave".