Cavalos marinhos criados em cativeiro reintroduzidos na natureza

Pela primeira vez em Portugal foram largados na natureza cavalos marinhos criados em cativeiro. A reintrodução aconteceu na Ria Formosa e faz parte de um projeto do centro de ciências marinhas, da Universidade do Algarve. Espera assim contrariar o declínio de cavalos marinhos na Ria. São hoje menos 96 por cento do que eram há 21 anos.