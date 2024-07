CDS-PP inicia jornadas parlamentares

Paulo Portas irá falar sobre geopolítica na terça-feira, imediatamente antes do encerramento, pelo presidente do partido e ministro da Defesa, Nuno Melo, enquanto Manuel Monteiro intervém na segunda-feira sobre a importância do IDL - Instituto Amaro da Costa na “formação política das novas gerações”.



José Ribeiro e Castro participa na segunda-feira no painel sobre os 50 anos do partido, em que também intervêm os antigos líderes parlamentares Cecília Meireles, Luís Pedro Mota Soares e Nuno Magalhães.



A abertura das jornadas, que decorrerão na sala D. Maria II, no parlamento, será feita pelo presidente do grupo parlamentar, Paulo Núncio, e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, o social-democrata Pedro Duarte.