Celorico de Basto pede ao Governo encerramento das escolas do concelho

Em comunicado, refere-se que aquele município do distrito de Braga "não abdica de tomar medidas preventivas de contenção da progressão do Covid 19".

"Vivemos o tempo da ação e não da reação", comenta o presidente da câmara, Joaquim Mota e Silva, citado no comunicado.

Recorda-se, também, que Celorico de Basto confina com Felgueiras, concelho onde surgiram vários casos da doença, havendo "uma relação bastante forte a nível económico, social e cultural, com grande interação entre as duas comunidades".

Além do encerramento das escolas, pede-se à tutela que todos os pais que tenham necessidade de ficar em casa com os filhos "o possam fazer com a garantia de recebimento dos seus salários".

A autarquia anunciou hoje que também foi decidido encerrar ao público a Biblioteca Municipal Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa e suspender a atividade da Unidade Móvel de Saúde.