Censos2021. Portugal tem 10.344.802 habitantes, menos 2,1% que há dez anos

Os números, que reveem em baixa os que foram divulgados em julho, constam dos resultados provisórios do Censos2021. A segunda fase de divulgação arrancou esta quinta-feira.

Para além do saldo natural negativo - ou seja, a diferença entre a natalidade e a mortalidade - por comparação ao último Censo, datado de 2011, houve também um envelhecimento significativo da população: há mais 20,6 por cento de população no país com 65 anos ou mais.



Esta faixa etária representa 23,4 por cento da população portuguesa, revela o INE.

De registar ainda o aumento no desequilíbrio no volume da população dos dois sexos: existe agora um rácio de 90,7 homens por cada 100 mulheres, menos 0,8 pontos do que há dez anos.

Nos últimos dez anos "aumentou a importância relativa da população divorciada", diminuiram os casamentos e há 43,4 por cento de solteiros entre a população residente em Portugal. Mais residentes estrangeiros

Quanto aos agregados famíliares, um terço dos agregados domésticos em Portugal tem duas pessoas e um quarto dos agregados é de pessoas que residem sozinhas. De acordo com o Censos2021, existem 4.149.668 agregados domésticos privados e 5.476 agregados institucionais.

Destaque também para o aumento considerável de população estrangeira a residir em Portugal: mais 40,6 por cento. As pessoas com nacionalidade estrangeira residentes no país representam agora 5,4 por cento do total da população.







À data da realização do Censos2021, residiam em Portugal 555.299 pessoas de nacionalidade estrangeira, um valor superior aos 3,7% verificados em 2011.



Escolarização aumenta



O nível de escolarização em Portugal aumentou significativamente em Portugal e 21,3 por cento da população tem hoje o ensino secundário. É um aumento acentuado em relação aos 11,8 por cento registados em 2011.







Também ao nível do ensino superior houve um crescimento significativo. Os Censos de 2021 apontam que a percentagem de população com cursos superiores passou dos 11,8% para os 17,4%.



Mais casas, mas a menor ritmo





Portugal registou um "ligeiro crescimento" dos edifícios e alojamentos para habitação, mas a "ritmo bastante inferior" ao de décadas anteriores, nota o Censos2021.





"O número de edifícios destinados à habitação é de 3.573.416 e o de alojamentos de 5.981.485, valores que, face a 2011, representam um aumento de 0,8% e 1,7%, respetivamente", revelam os dados provisórios.







O INE sublinha que "o crescimento do parque habitacional entre 2011 e 2021 é significativamente inferior ao verificado na década anterior, quando os valores se situavam na ordem dos 12% para edifícios e os 16% para alojamentos".







Dos alojamentos em Portugal, 70 por cento são ocupados pelo proprietário, ainda que o arrendamento tenha aumentado 16 por cento face a 2011.