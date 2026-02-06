EM DIRETO
Depressão Marta a caminho de Portugal. A evolução do estado do tempo ao minuto

Centenas de voluntários esperados na ação "Limpar Freguesias" em Leiria

Centenas de voluntários esperados na ação "Limpar Freguesias" em Leiria

Centenas de voluntários, incluindo grupos de escuteiros de todo o país, são esperados no sábado, na ação "Limpar freguesias", em Leiria, cujo início foi adiado para as 14:00 devido à previsão de mau tempo.

Lusa /

VER MAIS

Esta ação, inicialmente prevista para as 09:00, realiza-se uma semana depois da ação "Limpar Leiria", que reuniu cerca de 600 voluntários na sede do concelho para ajudar nos trabalhos de limpeza após a depressão Kristin.

"A ação mantém-se em todas as freguesias e surge na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin, que afetou diversos espaços públicos, zonas verdes e arruamentos do concelho", explicou a Câmara de Leiria.

Segundo a autarquia, "a iniciativa visa apoiar a recuperação do território, promovendo uma resposta coletiva e solidária, bem como o envolvimento cívico da comunidade na preservação do espaço público".

A participação é aberta a toda a população, associações e outras entidades, com a autarquia a pedir aos voluntários, para, se possível, levarem "luvas, pás, vassouras ou outro equipamento de apoio, contribuindo para uma maior eficácia da ação".

"O município apela ainda à mobilização em grupo, incentivando a participação de amigos, familiares e vizinhos".

O concelho de Leiria tem 20 freguesias, sendo que esta ação decorre em 25 locais. Maioritariamente, a concentração das pessoas é nos respetivos largos da Igreja, na sede das freguesias.

Tópicos
PUB
PUB