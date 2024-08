Centro de Atendimento Clínico tenta aliviar urgências

O primeiro Centro de Atendimento Clínico do país abre esta quinta-feira no centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa, e destina-se aos casos menos urgentes referenciados pelo SNS 24 e pelo serviço de urgência do Hospital Santa Maria.

O objetivo destes centros é atender situações agudas de menor complexidade e urgência, que funcionarão como “coroa de proteção” aos serviços de urgência hospitalares.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Carlos Martins, afirmou que se trata de um espaço “com muitas condições de bem-estar”.



O centro destina-se sobretudo aos doentes triados com pulseiras “verdes e azuis” (não urgentes), “procurando dar uma resposta em menos de 30 minutos”, o que não acontece na urgência hospitalar.



“É uma alternativa para evitar tempos de espera inadequados e para evitar também um acesso à nossa urgência central de Santa Maria inadequado”, realçou.



O Centro de Atendimento Clínico vai funcionar todos os dias da semana, entre as 8h00 e as 20h00, com a possibilidade de prolongar duas horas depois das 20h00.