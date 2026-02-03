Cerca de 116 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 12h

Segundo informação enviada às redações, sete dias depois da tempestade, 116 mil clientes continuavam hoje pelas 12h00 sem fornecimento de energia, sendo que nas zonas mais críticas as avarias decorrentes da depressão Kristin totalizam 111 mil clientes.

O distrito de Leiria é o mais afetado com 83 mil clientes sem energia, seguido de Santarém com 19 mil clientes, Castelo Branco com oito mil e Coimbra com mil.

No anterior balanço, correspondente às 08h00 de hoje, 118.000 clientes da E-Redes, sobretudo em Leiria, estavam sem energia elétrica.