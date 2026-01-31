Em direto
Pós-depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

Cerca de 198 mil clientes estavam sem energia às 13h00

Cerca de 198 mil clientes da E-Redes continuavam hoje às 13h00 sem luz em Portugal continental, a maior parte na zona de Leiria, na sequência da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.

Comparativamente ao balanço feito pela E-Redes hoje às 06:00 (hora de Portugal continental), há agora mais 13 mil clientes com energia elétrica.

Do total de clientes que estavam às 13h00 sem luz, a maior parte é da zona de Leiria, no total de 163 mil (eram 169 mil ao início da manhã).

Os restantes clientes sem luz hoje encontravam-se nas zonas de Santarém (10.600 clientes sem luz), Portalegre (9.600), Coimbra (7.000) e Castelo Branco (6.000).

Os clientes da E-Redes correspondem a pontos de entrega de energia como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.

Segundo a E-Redes, face ao pico da falha de energia, que atingiu um milhão de clientes às 06h00 de quarta-feira, já foram restabelecidos 80% dos casos.

