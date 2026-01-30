Cerca de 285 mil clientes ainda estavam sem energia às 11
Cerca de 215 mil clientes da E-Redes da zona de Leiria permaneciam às 11:00 sem energia, num total de 285 mil clientes que estavam sem luz em Portugal continental, na sequência da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.
Comparativamente ao balanço feito pela E-Redes às 06:30, há agora mais seis mil clientes com energia elétrica, dois mil dos quais em Leiria, a zona do país mais afetada pelo mau tempo.
Os clientes da E-Redes correspondem a "pontos de entrega de energia" como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.
A E-Redes tem ativado no distrito de Leiria o estado de emergência, tendo ali instalados 30 geradores e estando a ser mobilizados mais cerca de 200, de acordo com informação divulgada na quinta-feira.
Às 06:00 de quarta-feira, cerca de um milhão de clientes da E-Redes foram afetados por falhas elétricas em Portugal, principalmente nos distritos da Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal.